Олимпийская чемпионка, попавшаяся на допинге в третий раз, получила пожизненную дисквалификацию

В первый раз Алптекин попалась на допинге в 2004 году, после чего отбыла двухлетнюю дисквалификацию, пишет sports.ru.

В январе 2013 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила Алптекин после обнаружения отклонений в ее биологическом паспорте. В 2013 году турчанка была дисквалифицирована на восемь лет и лишена золота Олимпиады-2012 в беге на 1500 м.

В 2016 году за сотрудничество с WADA отстранение спортсменки было сокращено на пять лет. Бегунья смогла вернуться в спорт в конце 2016 года.

Сейчас Алптекин в третий раз в карьере попалась на допинге. Федерация легкой атлетики Турции приняла решение дисквалифицировать бегунью пожизненно.