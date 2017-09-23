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США пока не приняли решения о поставке оружия Украине

Rus.Postimees.ee
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Петр Порошенко. | ФОТО: Joshua Paul/AP

Петр Порошенко после встречи в Нью-Йорке с Дональдом Трампом объявил, что США готовы поставлять Украине оборонительное оружие. Белый Дом, однако, заявил, что такого решения пока не принято, пишет DW.com.

США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине. Представитель Белого Дома заявил в пятницу, 22 сентября, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву все еще прорабатывается.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко встретился на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает телеканал Fox News, Порошенко после встречи объявил, что Трамп обещал его стране техническое и военное сотрудничество, что, по словам украинского лидера, включает и поставку вооружений для обороны.

На востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженный конфликт с пророссийскими сепаратистами. По данным ООН, в результате этого конфликта погибли уже более 10 тысяч человек.

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