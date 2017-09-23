Известный футболист "Шахтера" приостановил выступления за клуб из-за допингового скандала

"ФК "Шахтер" проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат, - говорится в сообщении. - На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду, пишет Newsru.com. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность".

"Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!" - сказал футболист.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь - Кубок страны и восемь - Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с "Шахтером" стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.