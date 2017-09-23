Видео: известный блогер протестировал стеклянный iPhone 8 на прочность

И хотя Apple заявила, что в новых iPhone используется очень прочное стекло, многие пользователи опасаются, что смартфоны будут легко ломаться, пишет 4pda.ru.

На презентации руководство Apple рассказало, что стекло новых iPhone — самое прочное из всех, что когда-либо использовалось в смартфонах. Но когда Зак попытался поцарапать его, стекло поцарапалось от инструмента под номером «6», что является стандартом всех современных мобильных девайсов. Возможно, Apple говорила о прочности при падениях и ударах, но об этом мы узнаем позже.

В Apple уверяют, что объектив основной камеры защищен с помощью сапфира. Блогер решил проверить это утверждение, однако стекло поцарапалось от инструмента «6» — как и то, что установлено спереди. Отметим, что настоящий сапфир царапается от инструмента под номером «8» и выше.

Когда дело дошло до проверки прочности, то тут iPhone 8 показал себя с лучшей стороны – Заку не удалось его согнуть ни с одной стороны. Смартфон остался ровным и без каких-либо нарушений в плане герметизации или защиты от воды.