Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне ограничего движение на одной из улиц

Как сообщает предприятие Tallinna Vesi, в связи с произошедшей сегодня утром аварией водопровода перекрыто движение по улице Пухангу в столичном районе Пыхья-Таллинн. Общественный транспорт пущен в объезд. Устранение неполадок может занять до пары дней.

Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.