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Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне ограничего движение на одной из улиц

Rus.Postimees.ee
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Ремонт водопровода. Иллюстративное фото. | ФОТО: Jörgen Norkroos/Õhtuleht

В связи с аварий водопровода в Пыхья-Таллинне ограничено движение на улице Пухангу.

Как сообщает предприятие Tallinna Vesi, в связи с произошедшей сегодня утром аварией водопровода перекрыто движение по улице Пухангу в столичном районе Пыхья-Таллинн. Общественный транспорт пущен в объезд. Устранение неполадок может занять до пары дней.

Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.

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