Из-за аварии водопровода в Пыхья-Таллинне ограничего движение на одной из улиц
23 сентября 2017 г., 11:19
В связи с аварий водопровода в Пыхья-Таллинне ограничено движение на улице Пухангу.
Как сообщает предприятие Tallinna Vesi, в связи с произошедшей сегодня утром аварией водопровода перекрыто движение по улице Пухангу в столичном районе Пыхья-Таллинн. Общественный транспорт пущен в объезд. Устранение неполадок может занять до пары дней.
Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.