Большая галерея: нарвитян повеселили Юферева, Таммисте и солисты оперы

Со сцены прозвучала грустная шутка о том, что настоящего лета в этом году в Пярну и остальной Эстонии не было, потому что перед этим Тюриская волость задержала приход весны. "По-моему, этот титул самый важный, потому что осень в нашей стране длится дольше всего", - заметила Юферева с улыбкой, передавая жезл нарвскому коллеге. Таммисте ответил тоже шуткой: "Можно сказать, что этот жезл дальше можно никуда не передавать - пускай будет здесь, потому что у нас постоянная осень".

Мэр Нарвы затем наградил знаками за заслуги перед городом директора Клуба юных моряков Вадима Тренина и председателя русского культурного общества "Надежда" Альбину Пугаченко.

Главным украшением праздничного вечера по случаю становления Нарвы осенней столицей стало большое представление под неофициальным девизом - "опера не должна быть скучной". Публику развлекали и порой откровенно веселили солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра. Певцы активно вовлекали в представление публику из зала.

В первый раз Нарва стала осенней столицей Эстонии в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но тогда традиция не прижилась. Титул вновь вернулся сюда в 2009-м на три месяца астрономической осени, и с того года это непрекращающаяся традиция.

С афишей и описаниями мероприятий осенней столицы 2017 года можно ознакомиться на городском интернет-сайте.