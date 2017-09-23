Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Большая галерея: нарвитян повеселили Юферева, Таммисте и солисты оперы

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева от лица Таллинна 22 сентября передала мэру Нарвы Тармо Таммисте символический жезл - символ сезонной столицы. Нарва стала на три месяца главным городом эстонской осени. В церемонии передачи приняли участие представители управ трех других сезонных столиц - Пярну, Отепя и Тюри.

Со сцены прозвучала грустная шутка о том, что настоящего лета в этом году в Пярну и остальной Эстонии не было, потому что перед этим Тюриская волость задержала приход весны. "По-моему, этот титул самый важный, потому что осень в нашей стране длится дольше всего", - заметила Юферева с улыбкой, передавая жезл нарвскому коллеге. Таммисте ответил тоже шуткой: "Можно сказать, что этот жезл дальше можно никуда не передавать - пускай будет здесь, потому что у нас постоянная осень".

Мэр Нарвы затем наградил знаками за заслуги перед городом директора Клуба юных моряков Вадима Тренина и председателя русского культурного общества "Надежда" Альбину Пугаченко.

Главным украшением праздничного вечера по случаю становления Нарвы осенней столицей стало большое представление под неофициальным девизом - "опера не должна быть скучной". Публику развлекали и порой откровенно веселили солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра. Певцы активно вовлекали в представление публику из зала.

В первый раз Нарва стала осенней столицей Эстонии в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но тогда традиция не прижилась. Титул вновь вернулся сюда в 2009-м на три месяца астрономической осени, и с того года это непрекращающаяся традиция.

С афишей и описаниями мероприятий осенней столицы 2017 года можно ознакомиться на городском интернет-сайте.

Наверх