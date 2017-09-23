ЕС и США подписали соглашение о требованиях к надежности страхования

«Я очень рад находиться здесь сегодня вместе с послом Дэвидом О'Салливеном для подписания от имени ЕС двустороннего соглашения между ЕС и США, - сказал на церемонии подписания посол Эстонии в США Лаури Лепик. - Обмен информацией между учреждениями надзора ЕС и США в свою очередь положительно повлияет на дальнейшее трансатлантическое сотрудничество в этом секторе. Я уверен, что выполнение соглашения принесет ощутимую пользу предоставляющим страхование и перестрахование лицам и клиентам страхования».

Соглашение определяет роли учреждений надзора ЕС и США в надзоре за соблюдением условий надежности глобальных групп страхования и перестрахования и устраняет ограничения в области перестрахования. Хотя соглашение устраняет часть требований в области надзора, у надзорных учреждений сохраняется право запрашивать у находящихся на его территории предоставляющих страхование и перестрахование лиц информацию об их деятельности, которая может повредить интересам или финансовой стабильности клиентов.

ЕС и США также заключили соглашение об устранении отдельные требования о залоге и условия создания местного филиала или дочерней фирмы в отношении компаний по перестрахованию, которые предоставляют трансграничные услуги между ЕС и США, если их деятельность соответствует перечисленным в соглашении условиям надежности. Кроме того, соглашение будет очень полезно и надзорным учреждениям ЕС и США.

Соглашение планируется ввести в силу в три этапа, но оно должно полностью вступить в силу не позднее чем через пять лет.