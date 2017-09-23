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В центре Донецка прогремели два взрыва

"Интерфакс"
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Сообщи
ФОТО: Max Black/AP/Scanpix

В центре Донецка произошли два взрыва. Последствия уточняются, движение в центре города, контролируемого сепаратистами Донецкой народной республики, перекрыто.

Как сообщили сообщили в субботу на официальном сайте ДНР, на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева совершено покушение.

"Сегодня, 23 сентября, в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Как сообщают источники, Александр Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали восемь человек, место происшествия оцеплено, там находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР.

Ранее в субботу корреспондент "Интерфакса" сообщил, что два взрыва прогремели в районе проспекта Мира в центральной части города. Место происшествие оцеплено сотрудниками силовых ведомств.

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