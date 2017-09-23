В Тарту стартовала общеевропейская неделя спорта

Министр культуры Индрек Саар выразил удовлетворение, что население Эстонии активно участвует в Европейской неделе спорта. "В большинстве школ, во многих коллективах и спортивных клубах в течение предстоящей недели будут организованы интересные мероприятия, соревнования и спортивные дни очень различной направленности. Десятки тысяч людей могут принять участие в более, чем 900 народных спортивных соревнованиях по всей Эстонии. Я надеюсь, что неделя спорта еще больше вдохновит нас заниматься физической культурой и в другое время", - сказал Саар.

Уполномоченный Европейского союза по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич пояснил, что Европейская неделя спорта была запущена три года назад, чтобы вдохновить всех европейцев любого уровня и спортивной формы ощутить радость и удовольствие, которыми может обогатить их жизнь физическая активность. "Общеевропейская инициатива с каждым годом набирает обороты, и я рад, что я могу открыть проходящую уже в третий раз неделю спорта в Тарту - в городе, который подает фантастический пример, как поощрять людей к интеграции спорта в повседневную жизнь на достаточном уровне. Спорт жизненно необходим для построения общин, также он является неотъемлемой частью здорового образа жизни, - сказал Наврачич. - Европейская Комиссия усердно работает во имя того, чтобы способствовать более плотному сотрудничеству между различными отраслями политики для продвижения здорового образа жизни населения в вопросах физической активности, образования, здоровья, питания и инноваций."

Патрон недели спорта и вице-президент Эстонского олимпийского комитета Юри Тамм пояснил, что школы, спортивные клубы и работодатели понимают важность ответственности, которую они несут за своих людей и здоровое общество, а также все больше способствуют пропаганде движения и здорового образа жизни. "Неделя спорта - это отличная возможность для каждого найти новое хобби, связанное со спортом и движением, подобрать себе подходящую группу для занятий, потому что важнее самого движения - движение регулярное в соответствии с вашими силами, - сказал Тамм. - Я очень рад, что за три года к идее недели спорта присоединилось много больших и мелких участников по всей Эстонии, которые создают и рассказывают о новых возможностях для движения", - добавил Тамм.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, город рад принимать мероприятие открытия Европейской недели спорта именно в Тарту, где спорт и физическая активность популярны среди населения, а все крупные народные спортивные мероприятия отличаются большим количеством участников. "Я надеюсь, что тартусцы будут принимать активное участие в народных спортивных мероприятиях в рамках программы недели спорта и станут примером для всей Европы", - заявил Клаас.

По словам директора Тартуского веломарафона Индрека Келька, организаторов очень радует, что именно юбилейные, детские заезды 20 Тартуского веломарафона выбраны в качестве торжественного открытия Европейской недели спорта. "Я надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в популяризацию спорта и физической культуры в Эстонии и Европейском союзе, а также рассказать Европе о спортивных пристрастиях и традициях эстонцев", - сказал Кельк.

В течение недели спорта в Эстонии пройдет около 900 событий в различном формате для участников любого возраста. Информацию о проходящих в Эстонии открытых тренировках и мероприятиях в рамках спортивной недели, Вы найдете на сайте недели спорта www.spordinadal.ee