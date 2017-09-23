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EKRE планирует исключить членов партии, баллотирующихся по конкурирующим спискам

BNS
Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Яак Мадисон | ФОТО: Elmo Riig

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) решила последовать примеру Центристской партии и Партии реформ, которые решили исключить баллотирующихся по конкурирующим с ними спискам членов, пишет Postimees.

Как и Центристская партия и Партия реформ, которые уже приступили к исключению баллотирующихся вне партийного списка членов вроде Ольги Ивановой и Урмаса Суклеса, EKRE планирует очистить свой список от тех, кто баллотируются по конкурирующему с партией списку

По состоянию на 19 сентября 96 членов EKRE баллотировались по конкурирующим с партией спискам. По словам депутата Рийгикогу и члена правления EKRE Яака Мадисона, в партии в последние месяцы неоднократно подчеркивалось, что устав политической силы запрещает конкурировать на выборах с партией.

«Конкурирующие с партией на выборах лица будут исключены из списка членов партии», - прокомментировал Мадисон газете планы партии.

Самый известный из соперничающих с EKRE кандидатов — бывший председатель Народного союза и нынешний волостной старейшина Ракке Андрус Блокк, который баллотируется в избирательном союзе Koduvald в Вяйке-Маарья.

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