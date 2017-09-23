Скончался музыкант и композитор Уку Куут

На протяжении многих лет известный композитор и музыкант страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС, ALS). Из-за болезни он не мог двигаться и разговаривать, пишет Postimees.

Завоевавший известность в раннем возрасте Уку Куут родился 8 июля 1966 года. В возрасте шести лет он записал свою первую песню на Эстонском радио. В ходе своей карьеры Куут был продюсером шведских и американских музыкантов, в основном выступавших в стилях ритм-н-блюз и джаз. Он выпустил несколько музыкальных альбомов в качестве продюсера, автора песен и вокалиста, отмечает rus.err.ee.

С 2009 по 2010 годы Уку Куут работал волостным старейшиной Вормси. Кроме эстонского, он также имел гражданство Швеции.

Прощание с Куутом состоится 30 сентября в Торнимяэской церкви на Сааремаа.