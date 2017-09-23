Nord Stream 2 запросила у Финляндии разрешение для "Северного потока-2"

Заявка на разрешение строительства "Северного потока-2" была подана швейцарской "дочкой" "Газпрома" в министерство труда и экономического развития Финляндии, сообщает fontanka.fi со ссылкой на Русскую службу новостей Yle.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в четверг заявил, что Финляндия относится к строительству газопровода нейтрально и рассмотрит его с точки зрения экологии.

В других странах, через которые будет проходить газопровод, также идет процесс получения разрешений. Помимо России и Финляндии, одобрить проект должны Дания, Швеция и Германия.

Проект магистрального газопровода "Северный поток-2" (или Nord Stream 2) был разработан в конце 2014 года и должен расширить уже существующий "Северный поток" путем соединения России с Германией через Балтийское море. Планируемая протяженность газопровода составляет 1224 км, а пропускная способность двух ниток достигнет 55 млрд м³ газа в год. Затраты на строительство оцениваются в 8 млрд евро. Основным акционером является "Газпром".