Видео: жительница Таллинна запечатлела неадекватное поведение наркомана возле детского сада

«Посетители пункта обмена шприцев на улице Ластекоду. Один из посетителей (самый активный на видео) стал биться головой об асфальт, все лицо в крови. Рядом детский сад. Полицию вызвала, никто так и не приехал. Это нормально?» - подписала опубликованное в сообществе «Ищу совета» видео жительница Таллинна.

Руководитель некоммерческой организации Convictus, работники которой и трудятся в пункте обмена шприцев, Инна Фарбер сказала Rus.Postimees, что подобные происшествия не редкость для Таллинна и могли произойти в любом другом месте. «Наркоманы у нас есть и это совершенно не секрет. Они могут быть в абсолютно любом месте. Подобные случаи, к сожалению, не редкость, например, летом в Копли, где рядом не было никакого пункта обмена шприцев, также человек бился головой об асфальт и приехала скорая, - рассказывает Фарбер. - Что этот случай произошел на Ластекоду, где находится пункт обмена шприцев, - лишь совпадение. Конкретно эти люди не брали у нас шприцы, к нам заходил только один из них и он уже был в таком состоянии».

Представитель пункта обмена шприцев заверяет, что ситуация находилась под контролем. «На место были вызваны скорая помощь и полиция. Утверждении, что полиции не было на месте — это вранье. Наш работник был там тоже, а я была с ним на связи по телефону и слышала все, что там происходило, - продолжает Фарбер. - Работник следил за тем, чтобы эти люди в наркотическом опьянении не нанесли никому вред. В принципе они не агрессивные, это просто такое действие наркотиков и они скорее опасны для себя, чем для окружающих».

Работник пункта обмена шприцев разговаривал с людьми в наркотическом опьянении и предупредил, что вызвана полиция. По словам Фарбер, двое из них ушли сразу, один из-за невменяемого состояния не мог уйти и им занималась скорая помощь. После того, как его привели в чувства медики, он тоже ушел. «После этого приехала полиция, несколько раз проехала туда-обратно по улице Ластекоду и все было спокойно, - говорит Фарбер. - Вся эта история длилась в общей сложности не больше 15-20 минут».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик подтвердила, что вчера днем в полицию поступило сообщение о наркомане на улице Ластекоду. «Вчера около 16 часов в Центр тревогу поступило сообщение, что на улице Ластекоду неадекватно ведет себя мужчина и может нанести себе вред, - говорит Кивистик. - На место были отправлены как скорая помощь, так и полиция, но на момент прибытия стражей правопорядка мужчина уже убежал и его не удалось найти».