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Пожар уничтожил приют для животных: погибли десять кошек, работники подозревают поджог

Rus.Postimees.ee
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Коты. Илюстрвтивный снимок | ФОТО: Peeter Langovits

В волости Мартна Ляэнеского уезда в ночь на пятницу начался пожар в приюте для бездомных животных, в котором, по первоначальным данным, погибли десять кошек, пишет rus.err.ee.

По данным местной газеты Lääne Elu, наиболее вероятная причина пожара - поджог.

"Погода была влажной, стены были мокрые, пропитанные влагой, отопительных приборов нет, электричества нет, строительные работы не проводились, горючих материалов не было, в кошачьих домах не курят - самовозгорание исключено", - сказал изданию глава Эстонского союза защиты животных Хейки Валнер.

Однако в Спасательном департаменте не подтвердили эту версию, сообщает новостной портал ERR.

Вызов спасателям поступил в пятницу в 03:16, к их прибытию на место происшествия сарай, в котором держали животных, был уже уничтожен огнем.

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