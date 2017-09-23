Французская авиакомпания продаст билеты с аукциона

Новая услуга, получившая название Rise and Fly, создана для того, чтобы увеличить заполняемость самолетов. Из-за жесткой конкуренции среднемагистральные рейсы стали для авиакомпании убыточными.

Как уточняет портал PNC Contact, система будет создана американской компанией COMEX. По словам знакомых с ситуацией источников, услугу хотели представить уже в сентябре, однако запуск был перенесен на декабрь, пишет lenta.ru.

Портал отмечает, что с молотка уйдут в том числе билеты, которыми ранее могли бесплатно воспользоваться сотрудники компании — пилоты и стюардессы, проживающие в регионах. Как теперь они будут добираться до нужных им аэропортов, не уточняется.