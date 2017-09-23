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В смартфонах Xiaomi появится ожидаемая функция

Rus.Postimees.ee
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Три новых модели смартфона Xiaomi. | ФОТО: Reuters / Scanpix

В будущих устройствах Xiaomi появится крайне полезная функция. Именно такой вывод можно сделать после того, как китайская компания появилась в списке Консорциума беспроводной электромагнитной энергии — группы технологических фирм, целью которой является продвижение стандарта беспроводной зарядки Qi.

В Xiaomi пока никак не афишируют этого события и не дают никакого официального комментария по поводу присоединения к этому сообществу. Но в сети уже начали появляться слухи о будущих устройствах компании, пишет 4pda.ru.

Xiaomi

Присоединение Xiaomi к Консорциуму беспроводной электромагнитной энергии означает то, что компания заинтересована в использовании этой технологии в своих продуктах. По некоторым данным, первым девайсом китайского производителя с поддержкой функции беспроводной зарядки станет следующий флагманский смартфон Xiaomi Mi7.

Отметим, что некоторые последние устройства, такие как Samsung Galaxy S8/S8 Plus, iPhone 8, 8 Plus и X, поддерживают беспроводную зарядку на расстоянии до 30 см при использовании специального оборудования. Не исключено, что владельцы Xiaomi Mi7 смогут заряжать гаджеты «по воздуху».

Вслед за смартфонами Xiaomi может реализовать поддержку беспроводной зарядки и в других своих продуктах для «умного» дома.

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