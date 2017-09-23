Картина дня: семейная драма, буйный наркоман и пожар в приюте для животных

Крик души жительницы Таллинна: «Ребенок возненавидел меня и ушел жить к отцу-алкоголику, а у меня связаны руки!»

«В мае 2017 года мой девятилетний ребенок ушел от меня к своему биологическому отцу, с которым раньше никогда не хотел общаться, сказав при этом, что люто меня ненавидит», – уже несколько месяцев жительница Таллинна Ирина (имена героев этой истории изменены, настоящие редакции известны) борется за сына в Харьюском уездном суде. Бывший муж хочет лишить ее права опеки и уже успел переписать детское пособие на себя. Читайте далее...

Видео: жительница Таллинна запечатлела неадекватное поведение наркомана возле детского сада

Вчера в сообществе «Ищу совета» в Facebook было опубликовано видео, на котором запечатлено неадекватное поведение мужчины в наркотическом опьянении на улице Ластекоду. Представитель пункта обмена шприцев, который располагается на этой улице, заверила, что ситуация была под контролем: полиция и скорая помощь были вызваны на место, за происходящим следил и работник пункта. Читайте далее...

В субботу в Таллинне пройдет акция против строительства Рейди-теэ

Во второй половине дня в субботу в Таллинне пройдет акция протеста, направленная против прокладки Рейди-теэ. Читайте далее...

Родители шокированы: в таллиннский детсад завезли землю, в которой обнаружили множество осколков стекла

Во время работ по укладке асфальта в таллиннском детсаду Вормси во дворе появилась большая куча земли, в которой было обнаружено множество осколков стекла. Родители детсадовцев в шоке от произошедшего. Читайте далее...

В Северной Корее зафиксировано землетрясение: возможно, очередной ядерный взрыв

Землетрясение произошло на территории Северной Кореи. Данные сейсмологов из соседних стран о том, было ли это следствие очередного ядерного взрыва, расходятся. Читайте далее...

Пожар уничтожил приют для животных: погибли десять кошек, работники подозревают поджог

В волости Мартна Ляэнеского уезда в ночь на пятницу начался пожар в приюте для бездомных животных, в котором, по первоначальным данным, погибли десять кошек. Читайте далее...

В Москве обстреляли пассажирский автобус

На юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли автобус. Инцидент произошел на Краснодарской улице в районе Люблино. Читайте далее...

Прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни: температура поднимется до 20 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается ясная погода, а максимальная температура воздуха составит до 20 градусов тепла. Читайте далее...

Большая галерея: нарвитян повеселили Юферева, Таммисте и солисты оперы

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева от лица Таллинна 22 сентября передала мэру Нарвы Тармо Таммисте символический жезл - символ сезонной столицы. Нарва стала на три месяца главным городом эстонской осени. В церемонии передачи приняли участие представители управ трех других сезонных столиц - Пярну, Отепя и Тюри. Читайте далее...