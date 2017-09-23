Таави Аас: хроническим прогульщикам в Таллиннском горсобрании следует вернуть свою зарплату

"Депутаты от Союза отечества и Res Publica (IRL) и Партии реформ массово и постоянно отсутствуют на заседаниях Горсобрания, - сказал Аас. - Во фракции IRL есть много людей, которые в течение четырех лет посетили только 50-60-% заседаний".

"Массовое отсутствие (на заседаниях) - это проявление неуважения к своим избирателям и таллиннским налогоплательщикам. Все отсутствующие должны четко отчитаться об этом перед общественностью", - отметил Аас, добавив, что еще лучше было бы вернуть в бюджет полученное ими депутатское вознаграждение (ежемесячно 590 евро).