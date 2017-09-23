Трамп обиделся на чемпиона НБА и отменил встречу в Белом доме

"Поездка в Белый дом считается большой честью для команды-чемпиона, - написал Трамп в своем Twitter. - Стефен Карри колеблется, поэтому приглашение отменятся!"

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

Перед планируемой традиционной встречей с президентом в Белом доме лидер чемпионов НБА Стефен Карри в очередной раз заявил, что встречаться со скандальным политиком не хочет.

"Что касается меня, то я буду голосовать против встречи. Но мы - коллектив, и решать буду не только я и не Кевин Дюрант. Есть команда, и мы вместе будем принимать решение, - сказал Карри CBS Sports. - Мы будем обсуждать этот вопрос совместно и примем общее решение. Но мое мнение всем известно".

Добавим, что во время предвыборной компании тренерский штаб чемпионской команды и баскетболисты высказывали поддержку в адрес соперницы Трампа - Хиллари Клинтон.

В августе с критикой в адрес Трампа выступил легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар, шесть раз становившийся чемпионом НБА в составе "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Карим Абдул-Джаббар при этом выразил поддержку всем политикам, покинувшим президентский совет Трампа за последние месяцы - в частности, главе компании Tesla Илону Маску и лидеру федерации профсоюзов США Ричарду Трамке.