Нас не догонят: Олег Осиновский привел в Пярну балтийский Ле-Ман

Как выяснилось, один из богатейших людей Эстонии гоняет на больших скоростях по литовским трассам уже около пяти лет. И вот теперь – пярнуский дебют (в составе команды Skinest Rail). Rus.Postimees побывал на трассе в летней стлице, поинтересовавшись у бизнесмена, зачем ему это надо. Новое увлечение или старая любовь?

Пярнуский этап Чемпионата Балтийских стран по кольцевым гонкам на дистанции 1000 км – это новый опыт для Эстонии. Первые соревнования собрали на старте 11 международных экипажей: девять из них выступали под флагом Литвы, два представляли Эстонию. Литовцы пока доминируют, чему есть логичное объяснение.

В литовской Паланге уже много лет проходит самый известный в Прибалтике кольцевой фестиваль Eneos 1006 km Race. При этом гоночный уик-энд в Паланге превратился в большое светское событие, привлекающее внимание СМИ, топ-политиков и звезд шоу-бизнеса. Главный организатор соревнований Дариус Йонушис рассказал, зачем он привел 1000-километровую гонку в Пярну.

Участникам пярнуского заезда предстояло преодолеть 316 кругов или восемь часов в гоночном режиме. По действующим правилам, каждым автомобилем поочередно управляли не менее трёх пилотов, и каждый из них мог находиться за рулем без перерыва не больше часа.