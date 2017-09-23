Старейшина Пирита: проблема пробок не решится одним лишь скандированием

По словам старейшины района Пирита Тыниса Мёльдера, вновь не прозвучало никаких содержательных аргументов со стороны организаторов мероприятия. «Приходится констатировать, что от подобных мероприятий в центре Таллинна пробок меньше не станет, хотя скандировать лозунги – это вполне себе весело», – говорит Мёльдер.

«Как известно, в центре Таллинна грядут большие изменения, в городе появится современная центральная улица, ориентированная на пешеходов. Без Рейди-теэ невозможно добиться такого зеленого городского пространства, которое мы все хотели бы видеть», – сказал Мёльдер и добавил, что вероятно, представители движения зеленых и сами понимают, что строительство Рейди-теэ просто необходимо.

«Город Таллинн уже одержал победу в суде касательно этого спора, и, несмотря на субботние пляски, я очень надеюсь, что в самом скором времени мы сможем приступить к работам. Согласно результатам исследований, народ поддерживает строительство Рейди-теэ, люди ждали этого события уже многие годы. Пришла пора действовать, а потом уже можно и сплясать», – сказал он.

Старейшина района подчеркнул, что вместо того, чтобы обниматься с предназначенным под сруб деревом, можно посадить 100 новых деревьев. «Зеленые, подумайте об этом», – заключил он.