Фото: сообщивший о ДТП водитель помог спасти пострадавшего человека
23 сентября 2017 г., 20:41
В пятницу в полночь в Вильяндимаа в волости Кыо на 20-ом км шоссе Вильянди-Каркси-Нуйя машина Volkswagen Passat, за рулем которой был 26-летний мужчина, вылетела с дороги, пролетела над землей и приземлилась на колеса, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, о попавшей в ДТП машине в Центр тревоги сообщил проезжающий мимо человек. Машина пролетела по воздуху и приземлилась в зарослях, поэтому с дороги ее было не видно.
Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование. Трезвость водителя установит экспертиза. Сейчас он находится на лечении в клинике Тартуского университета.