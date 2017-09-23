Фото: сообщивший о ДТП водитель помог спасти пострадавшего человека

По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, о попавшей в ДТП машине в Центр тревоги сообщил проезжающий мимо человек. Машина пролетела по воздуху и приземлилась в зарослях, поэтому с дороги ее было не видно.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование. Трезвость водителя установит экспертиза. Сейчас он находится на лечении в клинике Тартуского университета.