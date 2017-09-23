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Фото: сообщивший о ДТП водитель помог спасти пострадавшего человека

Rus.Postimees.ee
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Попавшая в ДТП машина стоит на парковке автомобилей после аварии. | ФОТО: Elmo Riig

В пятницу в полночь в Вильяндимаа в волости Кыо на 20-ом км шоссе Вильянди-Каркси-Нуйя машина Volkswagen Passat, за рулем которой был 26-летний мужчина, вылетела с дороги, пролетела над землей и приземлилась на колеса, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря полиции Рагне Кейск, о попавшей в ДТП машине в Центр тревоги сообщил проезжающий мимо человек. Машина пролетела по воздуху и приземлилась в зарослях, поэтому с дороги ее было не видно.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато расследование. Трезвость водителя установит экспертиза. Сейчас он находится на лечении в клинике Тартуского университета.

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