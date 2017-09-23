Суперволость Ляэне-Харью готовится к первым выборам в новых границах

В избирательных союзах и партиях уверены, что суперволость открывает новые возможности для наведения в ней порядка, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Конкурс в волостное собрание составляет восемь человек на место: за 21 место будут бороться 178 кандидатов.

Волость Ляэне-Харью была образована в результате слияния четырех административных единиц: волостей Кейла, Падизе, Вазалемма и города Палдиски.

Всего на территории новообразованной волости Ляэне-Харью проживает 13 000 тысяч жителей.