КНДР с трибуны ООН заявила о неизбежности пуска ракет по США

Он добавил, что это произошло из-за того, что президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой», сообщает портал Газета.ru.

«Благодаря такой длительной и трудной борьбе мы, наконец, находимся всего в нескольких шагах от окончательного завершения государственной ядерной силы», — отметил министр.

Глава северокорейского МИДа добавил, что «безнадежно надеется» на то, что КНДР изменит свою позицию по ядерному оружию с помощью санкций.

Кроме этого он назвал президента Трампа душевнобольным, сообщает Newsru.com.

"Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его "горе-командиром", "королем-лжецом" и "президентом-зло", занимает президентское кресло. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает странной, которая держит палец на "красной кнопке". Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня", - сказал глава МИД Северной Кореи.

Ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ен Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой тот назвал главу Белого дома психически больным человеком, и пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в Twitter.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/24sep2017/trump.html