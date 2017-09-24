В торговом центре Лондона распылили ядовитое вещество
24 сентября 2017 г., 09:24
В районе торгового центра Вестфилд на востоке Лондона неизвестные мужчины распылили "ядовитое вещество", передает Sky News.
Отмечается, что по предварительным данным, пострадали шесть человек, а один подозреваемый задержан, сообщает Корреспондент.net.
В Скотланд-Ярде сообщили, что полиция была вызвана около восьми вечера в район торгового центра Вестфилд в связи с сообщениями о группе мужчин, которые распыляли, предположительно, вредоносную субстанцию.
На место приехали сотрудники скорой помощи и пожарные. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Также имеются данные о раненых, предположительно, их шестеро.