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В торговом центре Лондона распылили ядовитое вещество

Rus.Postimees.ee
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Лондон. | ФОТО: Steve Parsons/AP

В районе торгового центра Вестфилд на востоке Лондона неизвестные мужчины распылили "ядовитое вещество", передает Sky News.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадали шесть человек, а один подозреваемый задержан, сообщает Корреспондент.net.

В Скотланд-Ярде сообщили, что полиция была вызвана около восьми вечера в район торгового центра Вестфилд в связи с сообщениями о группе мужчин, которые распыляли, предположительно, вредоносную субстанцию.

На место приехали сотрудники скорой помощи и пожарные. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Также имеются данные о раненых, предположительно, их шестеро.

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