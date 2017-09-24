На шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: трое молодых людей доставлены в больницу

ДТП произошло в 01.34 в волости Йыэляхтме на 24-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 20-летний водитель автомобиля Audi A6 Avant не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и затем в зеленую зону.

C места происшествия в больницу были доставлены водитель Audi и пассажиры – двое молодых людей 19-ти лет.