На шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: трое молодых людей доставлены в больницу
24 сентября 2017 г., 09:40
Вчера ночью на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором пострадали трое молодых людей.
ДТП произошло в 01.34 в волости Йыэляхтме на 24-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 20-летний водитель автомобиля Audi A6 Avant не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и затем в зеленую зону.
C места происшествия в больницу были доставлены водитель Audi и пассажиры – двое молодых людей 19-ти лет.