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Что случилось? Керсти Кальюлайд в последний момент отказалась от участия в Тартуском марафоне

Rus.Postimees.ee
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Керсти Кальюлайд. | ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Несмотря на то, что сегодня в Тартуском марафоне на дистанции 89 километров должна была участвовать и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сегодня утром она сообщила, что на старт не выйдет.

В субботу Arter писал, что президент специально к марафону не готовилась, но ведет активный образ жизни. Однако сегодня выяснилось, что президент в марафоне участвовать не будет, пишет Postimees.ee.

Тартуский марафон стартовал сегодня в 10.00. Дистанций три – 89, 40 и 21 километр. Всего в марафоне принимают участие 5000 велосипедистов.

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