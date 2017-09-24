Что случилось? Керсти Кальюлайд в последний момент отказалась от участия в Тартуском марафоне

В субботу Arter писал, что президент специально к марафону не готовилась, но ведет активный образ жизни. Однако сегодня выяснилось, что президент в марафоне участвовать не будет, пишет Postimees.ee.

Тартуский марафон стартовал сегодня в 10.00. Дистанций три – 89, 40 и 21 километр. Всего в марафоне принимают участие 5000 велосипедистов.