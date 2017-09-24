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Тяжелое ДТП в Нидерландах: пьяный житель Латвии протаранил дом, погиб человек (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

17 сентября, в Луйкстгестеле (Нидерланды) произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Полиция установила, что автомобилем BMW, который врезался в дом, управлял 26-летний житель Латвии.

В организме водителя был обнаружен алкоголь. Доза значительно превышала допустимую норму, сообщает портал Rus.TVNET.

От полученных травм скончался 75-летний житель дома: машина врезалась в стену, где располагалась кровать, на которой в тот момент спал пенсионер Харри ван дер Хейден.

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