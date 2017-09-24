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Дортикос нокаутировал «Русскую кувалду» (видео)

Rus.Postimees.ee
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Дмитрий Кудряшов. | ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

Россиянин Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу.

12-раундовый поединок завершился досрочной победой Дортикоса. Кубинец во втором раунде нанес россиянину сильнейший удар справа, после чего Кудряшов упал и смог подняться, только когда рефери досчитал до девяти, несмотря на это арбитр остановил поединок, сообщает портал Sovsport.ru.

Таким образом, в активе Дмитрия 21 победа (все – нокаутом) и два поражения, а Юниер одержал 22-ю победу и не потерпел ни одного поражения.

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