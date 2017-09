Дортикос нокаутировал «Русскую кувалду» (видео)

12-раундовый поединок завершился досрочной победой Дортикоса. Кубинец во втором раунде нанес россиянину сильнейший удар справа, после чего Кудряшов упал и смог подняться, только когда рефери досчитал до девяти, несмотря на это арбитр остановил поединок, сообщает портал Sovsport.ru.

Таким образом, в активе Дмитрия 21 победа (все – нокаутом) и два поражения, а Юниер одержал 22-ю победу и не потерпел ни одного поражения.

It's OVER in San Antonio. Dorticos by 2 rd KO. #DorticosKudryashov #boxing pic.twitter.com/CcUECKTtKE