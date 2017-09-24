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Департамент возьмется за играющие на нервах покупателей магазины

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото | ФОТО: Scanpix

Департамент защиты прав потребителей осенью этого года будет пристально следить за тем, что цены на товары в торговых залах магазинов, а также в рекламных листовках совпадали с теми, что продавец пробивает на кассе.

В департамент продолжают поступать жалобы от потребителей, которые обращают внимание на то, что цены в торговых залах некоторых магазинов и на кассе отличаются, пишет Valgamaalane.

Потребители также жалуются на ситуации, когда цена на рекламируемый в рамках кампании товар отличается от цены этого товара в магазине, или указанный в рекламе товар заканчивается в самом начале кампании.

Различия в ценах, а также отсутствие обещанного товара, по мнению департамента, раздражают покупателей. Кроме этого такие действия запрещены законом.

Департамент отмечает, что магазины должны быть честными с покупателями. Кампанию нужно планировать таким образом, чтобы успеть поменять ценники после того, как она закончится. Если в магазин поступает новая партия товара и его цена меняется, то корректировка цены должна происходить одновременно - и в зале, и на кассе.

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