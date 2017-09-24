Молитва директора детсада, или Полиция усмиряет уже не только школьников

Уже не раз работающие в детском саду учителя возвращались после работы домой с синяками на ногах, а также следами от укусов и царапинами на руках. Пришлось даже отправить преподавательницу на сносях в другую группу, подальше от буйного дитятка. Дело доходило и до вызова в детсад полиции, ибо чадо становилось опасным как для себя самого, так и для своих сверстников и персонала. Поскольку работники детских садов ограничены в своём праве призывать ребёнка к порядку, то в подобных ситуациях разумнее всего призывать на помощь представителей закона.

«Мы до чего докатились, а?», может спросить читатель, с детским садом лично не соприкасающийся. К сожалению, дело зашло настолько далеко, что пора уже установить правила и принять законы, которые защищали бы работников детских садов и школ от агрессивных детей и выносящих мозг родителей.

Воспитание начинается с семьи. Увы, многим родителям не хватает времени на своих отпрысков. Гаджеты, влияние которых на развитие детского мозга ещё основательно не изучено, стали простыми и дешёвыми заменителями нянь. Они напрочь лишают какой-либо фантазии и творческого подхода, на которых выросли предыдущие поколения. К тому же, на поведение детей оказывают влияние пищевые продукты, перепичканные красителями и прочей «химией». Всё чаще причиной нестабильного поведения становятся разрушенные семьи. Развод родителей может превратить ребёнка в демона, особенно если в результате него он остаётся без опеки как отца, так и матери. Выясняя отношения, о детях ведь полностью забывают. В детском же саду из ребёнка выплёскивается наружу то, что он слышит и видит дома. Потому-то он и становится неуравновешенным и неуправляемым.

Беспокойство вызывает отсутствие во многих семьях установленных правил и ясных ценностей. Зачастую именно детский сад является для ребёнком самым безопасным местом, в котором есть режим, чёткие границы дозволенного и стабильная атмосфера. От детей, которым позволено всё, что только не придёт на ум, вешаются на стенку их же родители. Свободное воспитание – оно же отсутствие какого-либо воспитания – превращает ребёнка в мелкого тирана, который понукает своими родителями и всегда получает то, что хочет. Таким тиранам приходится тяжелее всего в коллективе, поскольку в нём приходится считаться с другими и подчиняться обговоренным правилам.

Родители утверждают, что дома дети так себя не ведут. Так оно, скорее всего, и есть, потому что дома их окружает привычная обстановка в семейном кругу. В детсадовской же группе много детей с различными желаниями и особыми потребностями, а уровень шума намного выше обычного. Потому и конфликты возникают чаще. В каждой группе по два, а то и по три взрослых человека, которые должны успеть уделить достаточно времени и внимания всем детям.

Всё чаще встречаются родители, ожидания которых в отношении детсада очень завышены. Когда выясняется, что детсад не сотворил чуда, а лишь «отзеркалил» доставшееся ребёнку в наследство от семьи, то вместо того, чтобы посмотреть на своё собственное отражение и поразмышлять над тем, как исправить ситуацию, мамы-папы начинают критиковать работу учителей и выискивать ошибки, придираясь к любым мелочам. Будучи руководителем, мне приходилось сталкиваться с требованиями родителя уволить преподавателя только за то, что у ребёнка были мокрыми резиновые сапожки или задом наперёд надеты штанишки. Нам угрожали даже судом.

К сожалению, встречаются родители, которые относятся в детскому саду с позиции «клиент – король», то есть «я плачу, а вы давайте воспитывайте моё чадо». Содействовать воспитанию чада семья и детский сад могут только сообща. Один только детский сад бессилен, если родители отказываются от сотрудничества с ним или не могут выяснить отношения между собой.

Важно, чтобы в детском саду в безопасности чувствовали себя как дети, так и преподаватели. От учителей мы ждём заботы и доброжелательности, от родителей же готовности к сотрудничеству и понимания. Только двигаясь сообща и в одном направлении, мы сможем хорошо подготовить детей к будущей жизни. Аминь!