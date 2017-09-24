Призрак выборов бродит по школам Эстонии

Надеюсь, что описанный выше сценарий так и останется лишь страшным сном, а предвыборные мероприятия пройдут в гораздо более цивилизованной форме. С точки зрения важности осуществления какого-либо выбора мистификация выборов политических оправдана, рациональна и необходима, но в то же время является вырванной из контекста и выбранной в качестве заголовка цитатой, а также описанной в вводке к статье апокалиптической утопией.

Я до сих пор живу в надежде на то, что молодой избиратель не является видом, которому угрожает исчезновение, а потому ему было бы надёжнее внушать мантру: «Подожди-подожди, однажды и ты начнёшь осуществлять правильный выбор, а пока подожди и подрасти немного». С точки зрения своего возраста молодой избиратель может и вправду показаться чересчур уж самонадеянным и непредсказуемым, но в то же время и крайне пугливым, подчас и вовсе апатичным или же полностью равнодушным. Не являются ли вышеописанные – и по сути своей противоречивые – характеристики защитной реакцией от чего-то нового и неизведанного?

Что может излечить от этого? Совершенно определённо не заушательство, пессимизм или встречные апатия с равнодушием. В случае подобных жалоб, как говорится в добротной рекламе медикаментов, следует проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. А с кем должен проконсультироваться молодой избиратель?

«Но это же их не интересует»

Разумеется. Всё, что связано с выборами, поначалу притягивает или отталкивает так же сильно, как и тема тригонометрических уравнений на первом уроке математики. Но как определённая часть математики в средней школе останется не усвоенной без тригонометрии, так и игнорируя тему выборов, можно лишить себя социальных навыков, которые школа должна развивать в молодых людях согласно учебной программе.

О социальных навыках, которые в изобилующей фактами системе образования остаются, к сожалению, на заднем плане, можно в связи с выборами говорить почти на всех предметах. Приведу несколько стилистических примеров.

Предвыборные баталии с точки зрения предметного курса по статистике и теории вероятности; средства манипуляции и критическое мышление как часть курса по литературе «Медиа и оказание влияния». Возможности интерпретации предлагает тот же блок тем «Окружающая среда, дизайн и визуальные медиа» по истории искусства, не говоря уже обо всём, что вмещается в рамки уроков обществоведения.

Не стоит инициировать перемены лишь в рамках, установленных формальным образованием. Союз молодёжных объединений Эстонии на протяжении почти уже года проводил в школах симуляции коалиционных переговоров в местных собраниях, а также проводил уроки гражданского воспитания.

После сотого визита в школу можно с уверенностью утверждать, что молодые люди поначалу и вправду путаются в избирательном праве, однако спустя 45 минут большая часть из них уже готова задавать политикам вопросы по существу, а в октябре хвататься за паспорт или ID-карту.