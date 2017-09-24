В США выпустили пособие о том, как победить в войне Россию

Пособие представляет из себя 60-страничную книгу, в которой собраны фотографии и описание основной боевой техники Вооруженных сил России, которая могла бы быть использована в гипотетической войне, сообщает портал Газета.ru.

«Также в книге приводится описание операций российской армии на территории Украины и Крыма, в которых участвовали небольшие спецподразделения, иногда работающие под прикрытием. Также там были небольшие, но хорошо вооруженные формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки», — пишет TNI.

В пособии делается вывод о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путем объединения с настроенными против официальной власти местными группами влияния, а не на обычной военной победе российских войск.

«Не все изменения режима должны решаться военным путем, но когда задействован военный рычаг, он зачастую приводится в действия с помощью местных сил и через их организации и движения. Участие местных жителей придает военным действиям легитимность в глазах мировой общественности», — указывается в книге.

Далее в справочнике предполагается, как будет выглядеть война между Россией и Китаем. В издании отмечается, что Россия переняла у США практику разведки поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.

«Российская концепция состоит в повышении способности доставлять средства разрушения до места столкновения, сохраняя при этом защиту от своего врага с помощью устройств радиоэлектронной борьбы. После того, как были достигнуты достаточные разрушения, наземные силы начинают маневрировать, предпочтительно с применением бронетранспортеров», — поясняется в материале.

«На востоке Украине российские военные и сепаратисты зачастую практикуют установку ручных гранат Ф1 на растяжках. Для этого они используют леску, смоченную в моторном масле, чтобы слиться с нормальной цветовой гаммой окружающей среды», — указывают авторы методички.

В справочнике указаны несколько слабых мест в России, которые могут использовать силы США, при этом напоминается, что это проблемы присутствуют со времен «старых советских военных». У солдат призывного призыва нет мотивации (хотя это станет менее проблематичным, так как российская армия становится более профессиональной ввиду контрактной основы).

«Тактическое лидерство является формальным, логистика слаба, а авиационная и артиллерийская поддержка имеет тенденцию склоняться к объему, а не к точности», — говорится в издании.

В руководстве рекомендуется, чтобы силы США тренировались для борьбы в условиях, когда электронная атака выводит из строя средства GPS и радиоприемники.

Вместе с тем, хотя армия США предупреждается о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, в книге уточняется, что в настоящее время эти предметы в дефиците и сосредоточены в Калининграде, на Украине и в Сирии.

«Потеря даже одной из этих систем является значительным ударом для российских войск и создает пробелы в их обороне, которые могут быть использованы», — признаются авторы пособия.