Число браков в 3,6 раза превысило количество разводов

Как сообщили корреспонденту портала Rus.err.ee в Департаменте статистики, в авусте в Харьюском уезде зарегистрировали 476 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 143 и 94 брака.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 153 пары. В Ида-Вируском и Тартуском уездах брак расторгли по 27 пар.