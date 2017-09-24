Число браков в 3,6 раза превысило количество разводов
24 сентября 2017 г., 12:58
В августе 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 965 новых семейных союзов, в то же время развелись 267 пар.
Как сообщили корреспонденту портала Rus.err.ee в Департаменте статистики, в авусте в Харьюском уезде зарегистрировали 476 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 143 и 94 брака.
Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 153 пары. В Ида-Вируском и Тартуском уездах брак расторгли по 27 пар.