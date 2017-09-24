Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Число браков в 3,6 раза превысило количество разводов

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: TPM

В августе 2017 года на территории Эстонии зарегистрировали 965 новых семейных союзов, в то же время развелись 267 пар.

Как сообщили корреспонденту портала Rus.err.ee в Департаменте статистики, в авусте в Харьюском уезде зарегистрировали 476 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 143 и 94 брака.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелись 153 пары. В Ида-Вируском и Тартуском уездах брак расторгли по 27 пар.

Наверх