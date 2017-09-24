Фото, видео: на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль протаранил ограждение, водитель в больнице

ДТП произошло сегодня ночью около трех часов на 35 километре шоссе Таллинн-Тарту. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Audi и следовавшая в сторону Таллинна, потеряла управление над транспортным средством и врезалась в дорожное ограждение, сообщает Postimees.ee.

После столкновения автомобиль отбросило на ограждение, расположенное на другой стороне дороги. Скорая помощь доставила женщину в больницу.