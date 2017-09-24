Фото, видео: КНДР с помощью монтажа "уничтожила" американские бомбардировщики и авианосец

Эти коллажи были опубликованы вскоре после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР, сообщает Интерфакс.

N. Korea releases propaganda photos of U.S. bomber, supercarrier under attack https://t.co/0RDAilHFHH — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 24, 2017

Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".