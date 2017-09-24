Фото, видео: КНДР с помощью монтажа "уничтожила" американские бомбардировщики и авианосец

Серия фото- и видеоколлажей, на которых смоделировано уничтожение американского бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца "Карл Винсон" северокорейской ракетой "Пукгуксон", распространена в воскресенье на страницах северокорейского интернет-портала "КНДР сегодня", сообщает "Ренхап".
Эти коллажи были опубликованы вскоре после того, как несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B в сопровождении истребителей совершили полет вдоль границ КНДР, сообщает Интерфакс.
N. Korea releases propaganda photos of U.S. bomber, supercarrier under attack https://t.co/0RDAilHFHH— Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 24, 2017
Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".