Вакра обещает построить лыжный центр на месте опасной свалки

Социал-демократы обещают среди прочего построить на месте свалки Пяэскюла лыжный цент. При этом предприятия окружающей среды предупреждают, что до 2033 года свалке могут угрожать оползни, пишет Postimees.ee.
Кандидаты избирательного союза Vaba Tallinna Kodanik обратились к Евгению Осиновскому с письмом, в котором выражают обеспокоенность планами социал-демократов.
«В погоне за голосами ваша партия предлагает жителям Нымме, которые ценят зелень и чистоту так называемый объект здоровья, который будет подвергать опасности здоровье людей и даже их жизнь еще 15 лет», - отмечается в письме.
По словам руководителя отдела благоустройства и работы с отходами Таллиннского департамента окружающей среды Кристьяна Марка, работы по закрытию свалки Пяэскюла завершились в 2007 году. «Мониторинг газов и натечных вод производится постоянно и он показывает, что гора до сих пор не стабилизировалась и составленный в 2003 году анализ является актуальным до сих пор», - отметил он.
По его словам, свалка постоянно оседает и этот процесс не является однородным. Поэтому внутри горы могут образовываться полости, которые могут привести к обрушению.
По словам социал-демократа Райнера Вакра, финский Турку является хорошим примером того, что построить лыжный центр на свалке можно. Он отмечает, что при строительстве в финском городе были использованы несущие конструкции из бетона. При этом внутри горы ничего не трогали, чтобы не повредить защитную мембрану.
«Говорить на данном этапе, что это неосуществимо – неверно и злонамеренно», - отметил он.