Вакра обещает построить лыжный центр на месте опасной свалки

Кандидаты избирательного союза Vaba Tallinna Kodanik обратились к Евгению Осиновскому с письмом, в котором выражают обеспокоенность планами социал-демократов.

«В погоне за голосами ваша партия предлагает жителям Нымме, которые ценят зелень и чистоту так называемый объект здоровья, который будет подвергать опасности здоровье людей и даже их жизнь еще 15 лет», - отмечается в письме.

По словам руководителя отдела благоустройства и работы с отходами Таллиннского департамента окружающей среды Кристьяна Марка, работы по закрытию свалки Пяэскюла завершились в 2007 году. «Мониторинг газов и натечных вод производится постоянно и он показывает, что гора до сих пор не стабилизировалась и составленный в 2003 году анализ является актуальным до сих пор», - отметил он.

По его словам, свалка постоянно оседает и этот процесс не является однородным. Поэтому внутри горы могут образовываться полости, которые могут привести к обрушению.

По словам социал-демократа Райнера Вакра, финский Турку является хорошим примером того, что построить лыжный центр на свалке можно. Он отмечает, что при строительстве в финском городе были использованы несущие конструкции из бетона. При этом внутри горы ничего не трогали, чтобы не повредить защитную мембрану.

«Говорить на данном этапе, что это неосуществимо – неверно и злонамеренно», - отметил он.