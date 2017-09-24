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Видео: борца с витринами настигла мгновенная карма

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В польском городе Люблинец на камеру наблюдения попал 27-летний мужчина, разбивший витрину одного из городских магазинов, а затем набросившийся на случайного прохожего.

Нарушитель спокойствия, заметив, что прохожий достал мобильный телефон и начал куда-то звонить, заметно занервничал, а потом решил бежать. Он оказался на проезжей части, где его сбила машина, которую злоумышленник не успел увидеть, сообщает портал Lenta.ru.

Автомобиль, закрывавший обзор сбитому мужчине, практически сразу покинул место происшествия. Борца с витринами доставили в больницу.

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