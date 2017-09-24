Галерея: самый разрушительный ураган «Мария» превратил Пуэрто-Рико в пустырь

Все жители Пуэрто-Рико остались без электричества. По словам властей, на восстановление электросетей может понадобиться несколько месяцев. Остро чувствуется нехватка продуктов.

Стихия обрушила на Пуэрто-Рико мощные ветра и ливни, которые привели к наводнениям. Разрушена инфраструктура страны. Ураган уже унес жизни минимум 13 человек.

Более 70 тысяч человек получили приказ об эвакуации из-за угрозы прорыва плотины на реке Гуахатака, которую повредила «Мария». Путь водосброса земляной дамбы уже частично размыт. Сама река ниже плотины и так переполнена из-за дождей, многие посёлки вдоль берега уже затоплены. Власти принадлежащего США острова называют «Марию» самым разрушительным ударом стихии за сто лет.