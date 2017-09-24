Картина дня: молитва директора детсада, департамент возьмется за магазины и наркоманы на на улице Ластекоду

Департамент возьмется за магазины

Департамент защиты прав потребителей осенью этого года будет пристально следить за тем, чтобы цены на товары в торговых залах магазинов, а также в рекламных листовках совпадали с теми, что продавец пробивает на кассе. Читать далее...

В Таллинне прошел День без автомобиля

24 сентября прошел День без автомобиля, который ограничил движение автомобилей и изменил и маршруты общественного транспорта. Смотрите фото...

Молитва директора детсада

В Алавере есть детский сад «Мыммила», руководитель которого Эда-Май Таммисте стонет на страницах «Учительской газеты» от всё увеличивающегося потока агрессивных детей, которые ни чувства свои контролировать уже не в состоянии, ни с другими считаться. Читать далее...

Жительница дома на улице Ластекоду обеспокоена наркоманами

Женщина живущая на улице Ластекоду в Таллинне, которая видела в пятницу бьющегося об асфальт головой наркомана, не согласна со словами руководителя пункта обмена шприцев, что подобный случай — лишь совпадение и он не связан с расположением пункта. Читать далее...

Детский заезд Тартуского веломарафона омрачился скандалом

Вчера в Тарту в парке Тяхтвере в 20-й раз прошел мини-марафон для детей. Однако после марафона детям раздали медали, на которых было написано 19-й Тартуский веломарафон. Читать далее...

Процесс регистрации рождения и смерти существенно изменится

Правительство Эстонии приняло решение уменьшить бюрократию при регистрации рождения или смерти человека – в будущем обе эти процедуры можно будет осуществить, не посещая госучреждения. Читать далее...

Вакра обещает построить лыжный центр на месте опасной свалки

Социал-демократы обещают среди прочего построить на месте свалки Пяэскюла лыжный цент. При этом предприятия окружающей среды предупреждают, что до 2033 года свалке могут угрожать оползни. Читать далее...