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В Эстонии три опасных вещества будут добавлены в список запрещенных

Rus.Postimees.ee
BNS
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ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Департамент лекарственных средств выдвинул предложение добавить в список наркотических и психотропных веществ один синтетический каннабиноид, аналог ЛСД и стимулятор центральной нервной системы.

Известные как «SGT-78» и «Honey Cognac» вещество рекламируется как законный наркотик и заменитель конопли. С употреблением этого вещества связано 10 смертельных случаев и пять серьезных проблем со здоровьем в Венгрии и Швеции в прошлом году.

Второе вещество рекламируется потребителям как законный аналог ЛСД, действие которого сильнее, чем настоящего ЛСД. Известный побочные эффекты от этого вещества - сильная тошнота, тахикардия, гипертония, мышечные судороги и многое другое.

Третье вещество - в виде порошка и таблеток стимулятор центральной нервной системы, который продается на различных сайтах для использования в научных целях, но для употребляющих это вещество рекламируется как законный аналог этилфенидата.

Цель дополнения первого списка запрещенных наркотических и психотропных веществ — уменьшить широкое распространение и доступность вещества, поскольку они представляют большую угрозы для здоровья населения. Эти вещества не прошли клинические исследования, их фармакокинетические и фармакодинамические свойства неизвестны. Они могут нанести серьезный вред здоровью или стать причиной смерти.

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