Лавров не против «срезать жирок» ООН

Лавров дал интервью телеканалу НТВ. ООН должна быть эффективной организацией, нацеленной на решение проблем и избегающей излишней бюрократии, указал он. "То, что в ООН есть лишний "жирок", - это давно не новость, - отметил глава МИД РФ. - Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена".

Лавров отметил, что каждая из стран, даже с населением 10-15 тыс. человек, как ряд стран в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации. "Это абсолютно объяснимое желание, - указал российский министр. - Поэтому когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации".

Комментируя предложение о реформах ООН, он также отметил, что декларация США не является руководством для работы каких-то из органов организации.

Лавров пояснил, что изложенные в декларации принципы могут стать основой для работы Секретариата ООН, но только если ему будет выдан на это соответствующий мандат. "А мандат он может получить исключительно от Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и социального совета", - добавил министр.

Как указал Лавров, сами положения, перечисленные в декларации - о повышении эффективности ООН, борьбе с бюрократизацией - возражений не вызывают. Однако реформа ООН может стать только итогом переговоров всех государств, входящих в организацию, указал он. Он добавил, что США, представив проект, отказались от обсуждения любых формулировок. "Конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция не могли на такой подход согласиться", - отметил он.

18 сентября президент США Дональд Трамп провел в Нью-Йорке форум, посвященный реформе ООН. Документ из 10 пунктов призывает генсека ООН "начать эффективную и целесообразную реформу" организации, а также подчеркивает необходимость сокращения ее расходов и пересмотра системы квот стран на взносы в бюджет всемирной организации. Декларацию к настоящему времени подписали 130 из 193 государств - членов ООН. России среди них нет.