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На соревнованиях по конному троеборью погиб спортсмен

Sports.ee
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Максим Дебост | ФОТО: Gwendoline Le Goff/Imago/Scanpix

Француз Максим Дебост погиб в результате инцидента, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском Шатобриане, сообщает Newsru со ссылкой на пресс-службу Международной федерации конного спорта.

Во время дисциплины кросс 29-летний Дебост и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен перевернулся и упал вместе с конем.

Медики сразу после инцидента попытались оказать помощь спортсмену, но не смогли его спасти. Конь не получил травм во время падения.

"Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конного сообщества, мы скорбим по этой утрате, - заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес. - Максим Дебост был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет. Его потеря повлияет на очень многих людей в нашем сообществе".

Соревнования после инцидента были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование обстоятельств произошедшего.

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