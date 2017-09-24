На соревнованиях по конному троеборью погиб спортсмен

Во время дисциплины кросс 29-летний Дебост и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен перевернулся и упал вместе с конем.

Медики сразу после инцидента попытались оказать помощь спортсмену, но не смогли его спасти. Конь не получил травм во время падения.

"Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конного сообщества, мы скорбим по этой утрате, - заявила генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес. - Максим Дебост был очень опытным всадником, который соревновался на международном уровне последние 12 лет. Его потеря повлияет на очень многих людей в нашем сообществе".

Соревнования после инцидента были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование обстоятельств произошедшего.