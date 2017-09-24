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Фото: победителями Тартуского веломарафона стали спортсмены из Латвии

Sports.ee
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В эти выходные многие ведущие маунтинбайкеры мира приехали в Тарту, где приняли участие в традиционном веломарафоне.

В воскресенье, 24 сентября, на старт основной дистанции в 89 километров вышли свыше 2500 велогонщиков, пишет rus.err.ee.

Лучшим среди мужчин стал Мартинс Блумс из Латвии, вторым стал его соотечественник Андзс Фласкис, уступивший победителю всего 2 сотых секунды, а третье место досталось эстонцу Каспару Ауста, который отстал от триумфатора на 3 минуты и 40 секунд.

Катрина Яунславиете из Латвии в общем зачете финишировала 84-й, а в женском одержала уверенное первое место, второй стала эстонка Греэте Стейнбург, третьей - еще одна представительница Эстонии Лийза Эрберг.

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