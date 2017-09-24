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Видео: в Италии самолет упал в море

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио. Пилоты погибли, сообщает газета Corriere della Sera.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов летной программы, врезался в воду. Экипаж не успел катапультироваться, пишет Newsru.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.

Несчастный случай привел к тому, что авиашоу было прервано. Вскоре организаторы объявили о завершении мероприятия.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.

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