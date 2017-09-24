Видео: в Италии самолет упал в море

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов летной программы, врезался в воду. Экипаж не успел катапультироваться, пишет Newsru.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.

Несчастный случай привел к тому, что авиашоу было прервано. Вскоре организаторы объявили о завершении мероприятия.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.