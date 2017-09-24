Решение по делу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа Госсуд вынесет в декабре
24 сентября 2017 г., 20:56
Решение по делу врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности, Государственный суд вынесет в декабре.
На этой неделе Государственный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката медика Юри Леппика.
Как сообщили rus.err.ee в высшем судебном учреждении Эстонии, кассация будет рассмотрена 1 ноября в порядке письменного производства. Это означает, что решение по ней будет вынесено через месяц - 1 декабря.
В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года.