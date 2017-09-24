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Решение по делу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа Госсуд вынесет в декабре

Rus.Postimees.ee
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Игорь Горячев в суде. | ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Решение по делу врача из Ида-Вирумаа Игоря Горячева, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности, Государственный суд вынесет в декабре.

На этой неделе Государственный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката медика Юри Леппика.

Как сообщили rus.err.ee в высшем судебном учреждении Эстонии, кассация будет рассмотрена 1 ноября в порядке письменного производства. Это означает, что решение по ней будет вынесено через месяц - 1 декабря.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года.

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