Решение по делу обвиненного в смерти пациента врача из Ида-Вирумаа Госсуд вынесет в декабре

На этой неделе Государственный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката медика Юри Леппика.

Как сообщили rus.err.ee в высшем судебном учреждении Эстонии, кассация будет рассмотрена 1 ноября в порядке письменного производства. Это означает, что решение по ней будет вынесено через месяц - 1 декабря.

В конце прошлого года Вируский уездный суд приговорил Горячева к условному лишению свободы сроком на полтора года.