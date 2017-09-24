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В Турции турист попал в больницу после полета на параплане

Rus.Postimees.ee
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Параплан. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

В Турции российский турист попал в больницу после полета на параплане. Инцидент произошел накануне в районе курортного поселка Олюдениз, сообщает Hurriyet Daily News.

Пострадавший Илья Иванов собирался совершить полет с горы Бабадаг, однако его парашют внезапно закрылся, и мужчина упал на каменистую землю с высоты 70 метров. На место происшествия сразу же прибыли врачи скорой помощи, которые доставили мужчину в больницу города Фетхие.

Состояние Иванова оценивается как критическое, у него зафиксированы множественные переломы и сильное кровотечение.

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