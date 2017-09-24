В Турции турист попал в больницу после полета на параплане
24 сентября 2017 г., 21:09
В Турции российский турист попал в больницу после полета на параплане. Инцидент произошел накануне в районе курортного поселка Олюдениз, сообщает Hurriyet Daily News.
Пострадавший Илья Иванов собирался совершить полет с горы Бабадаг, однако его парашют внезапно закрылся, и мужчина упал на каменистую землю с высоты 70 метров. На место происшествия сразу же прибыли врачи скорой помощи, которые доставили мужчину в больницу города Фетхие.
Состояние Иванова оценивается как критическое, у него зафиксированы множественные переломы и сильное кровотечение.