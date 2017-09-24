Фото: Кристийна Оюланд прокомментировала свою прогулку с Эдгаром Сависааром

Председатель Партии народного единства Оюланд сказала, что в ее визите не надо искать что-либо особенное. «В выборах я не участвую и отошла от политики», - сказала она.

Оюланд добавила, что политики все же время от времени встречаются и сегодня это просто приятное чаепитие на свежем воздухе.