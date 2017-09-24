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Фото: Кристийна Оюланд прокомментировала свою прогулку с Эдгаром Сависааром

Rus.Postimees.ee
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В объектив фотографа Postimees на хуторе в Хундисильма попала политик Кристийна Оюланд, которая наслаждалась прогулкой с бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром.

Председатель Партии народного единства Оюланд сказала, что в ее визите не надо искать что-либо особенное. «В выборах я не участвую и отошла от политики», - сказала она.

Оюланд добавила, что политики все же время от времени встречаются и сегодня это просто приятное чаепитие на свежем воздухе.

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