Ратас поздравил Меркель с победой на выборах
24 сентября 2017 г., 21:53
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в воскресенье поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, возглавляющую блок партий, который выиграл прошедшие в воскресенье выборы парламента Германии.
«Мои поздравления канцлеру Ангеле Меркель. Поздравляю Германию», - написал Ратас в Twitter.
Согласно обнародованным медиаканалами ARD и ZDF после закрытия урн для голосования экзитполам, Христианско-демократический союз (CDU), которым руководит Меркель, и его сестринская партия Христианско-социальный союз (CSU) выиграют выборы, набрав 32,5-33,5 процента голосов.
Второе место займет Социал-демократическая партия (SPD), набравшая 20-21 процент голосов.