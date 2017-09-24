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Ратас поздравил Меркель с победой на выборах

BNS
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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в воскресенье поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, возглавляющую блок партий, который выиграл прошедшие в воскресенье выборы парламента Германии.

«Мои поздравления канцлеру Ангеле Меркель. Поздравляю Германию», - написал Ратас в Twitter.

Согласно обнародованным медиаканалами ARD и ZDF после закрытия урн для голосования экзитполам, Христианско-демократический союз (CDU), которым руководит Меркель, и его сестринская партия Христианско-социальный союз (CSU) выиграют выборы, набрав 32,5-33,5 процента голосов.

Второе место займет Социал-демократическая партия (SPD), набравшая 20-21 процент голосов.

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