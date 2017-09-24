Эксперт: кризиса масла в Эстонии нет, но цены на продукты будут расти

"Наши производители производят масло в том же количестве, что и раньше. Просто покупать стали очень много и наши производители не были к этому готовы", - объясняет Сирье Потисепп, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру +" (ETV+).

По словам Потисепп, если фермеры не получают за свою продукцию достаточно денег, они высказывают свое недовольство, а поскольку сейчас тишина, значит и фермеры, и производители нашли финансовый компромисс, что несомненно приведет к повышению цен на продукты в магазинах.